Заполненность коек для пациентов с подтвержденными случаями COVID-19 в больницах Николаевской области по состоянию на вторник, 27 апреля, составляет 55% при максимально допустимых 65%.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Николаевской ОГА, передают НикВести.

На стационарном лечении в учреждениях здравоохранения области находится 1453 человека, больны на коронавирус или с подозрением:

КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» - 100 больных (загруженность 76,9%);

Первомайская центральная районная больница - 90 больных (загруженность 75%);

городская больница №1 Николаева - 184 больных (загруженность 68,1%);

родильный дом №1 Николаева - 17 больных и 4 с подозрением (загруженность 21%);

Южноукраинска городская многопрофильная больница - 48 больных и 5 с подозрением (загруженность 44,2%);

Баштанская центральная районная больница - 25 больных и 2 человека с подозрением (загруженность 51,9%);

Вознесенская городская многопрофильная больница - 50 больных и 27 человек с подозрением (загруженность 77%);

Новобугская центральная районная больница - 77 больных (загруженность 57%);

городская больница №3 Николаева - 149 больных и 45 человек с подозрением (загруженность 82,6%);

городская детская больница №2 Николаева - 6 больных и 6 с подозрением (загруженность 12%);

городская больница №5 Николаева - 157 больных и 87 человек с подозрением (загруженность 66,8%);

Николаевская областная детская клиническая больница - 24 больных и 7 человек с подозрением (загруженность 62%);

Николаевская центральная районная больница - 38 больных (загруженность 47,5%);

Новоодесская центральная районная больница - 57 больных и 1 с подозрением (загруженность 58%);

Николаевский региональный фтизиопульмонологический медицинский центр -92 больных (загруженность 26,3%);

Доманевская центральная районная больница - 21 больной и 4 с подозрением (загруженность 23,8%);

Очаковская многопрофильная больница - 66 больных (загруженность 61,1%);

Снигиревская центральная районная больница - 62 больных и 2 человека с подозрением (загруженность 53,3%).

Ранее, министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что Украина начала постепенный выход из третьей волны пандемии коронавируса. Об этом свидетельствуют основные эпидемиологические показатели.

Напомним, в Николаевской области зарегистрировано 314 новых случаев COVID-19 за последние сутки.