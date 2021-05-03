Состоянием на 3 мая в Николаевской области загруженность кислородных коек в COVID-больницах составляет 42,21% (при допустимой не более 65%).

Об этом информирует Николаевская облгосадминистрация.

Количество госпитализированных пациентов с подтвержденным COVID-19 и подозрением в течение последних семи дней на 100 000 населения составляет 52,34 (при допустимом не более 60 на 100 тыс. населения).

— Уровень роста общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным COVID-19 и подозрением в течение последних семи дней по сравнению с предыдущим аналогичным периодом составляет 24,02% (при допустимом не более 50%), — говорится в сообщении.

Напомним, за последние сутки в Николаевской области выявлен 81 новый случай коронавирусной болезни. Вакцину от COVID-19 получили 95 жителей области.