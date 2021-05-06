Катер в микрорайон Николаева Малая Корениха не пустили, поскольку судно не одобрило госпредприятие, контролирующее безопасность перевозок на воде.

Об этом сказал Николаевский городской голова Александр Сенкевичв ходе прямого эфира в соцсетях, передают НикВести.

Как сообщалось, на прошлой неделе исполком согласовал старт перевозок по маршруту «Каботажный Мол — Малая Корениха» с начала мая. Однако катер так и не запустили.

— В ближайшее время у нас будет отыгран конкурс. И думаю, что в ближайшее время вы получите информацию. У нас там сегодня проблема в том, что катер, который у нас обычно ходил, не согласовал Регистр судоходства. То есть он не выходит на маршрут, он уже старый, его не пустили, — сказал он, пообещав позже сообщить детали.