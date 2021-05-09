В Николаевской области всего вакцинировано первой дозой 28793 человек, за минувшие сутки - 303 человека.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской облгосадминистрации.

В сообщении сказано, что продолжаются 1 и 2 этапы прививочной кампании (прививки медицинским работникам, оказывающим помощь больным с COVID-19).

— Начат 3 этап, вакцинация работников важных структур государственной безопасности, работников сферы образования, - отметили в ОГА.

Напомним, в Канаде министерство здравоохранения одобрило использование вакцины Pfizer-BioNTech для детей в возрасте от 12 лет.