В Николаевской области вакцину против коронавируса за последние сутки, 9 мая, получили 79 человек. Всего с начала кампании по вакцинации первую прививку в регионе сделали 28 830 людям, вторую дозу получили 42 человека.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

За прошедшие сутки в Украине против COVID-19 было привито 1004 человек.

Наибольшее количество прививок сделали во Львовской области — 470, а за весь период кампании в Киеве - 93096. Ни одной прививки, за последние сутки, 9 мая, не было сделано в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Кировоградской, Луганской, Одесской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черниговской и Черкасской областях, а также в столице страны.

Вакцинацию провели 15 мобильных бригад по иммунизации и 25 пунктов прививок.

Всего с начала кампании по вакцинации сделано 864 089 прививки.

Напомним, Украина получила очередную партию вакцины Sinovac от коронавируса - объемом 500 тысяч доз.