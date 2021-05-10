По состоянию на понедельник, 10 мая, в населенных пунктах Николаевской области зарегистрировано 156 новых подтвержденных случаев заболевания COVID-19, один человек умер от последствий коронавируса.
Соответствующие данные опубликовала Николаевская ОГА.
Также было зафиксировано 3 случая и среди медиков. Всего за время пандемии в Николаевской области зарегистрированы болезни у 2184 медработников.
Выздоровели больных за сутки - 214, всего выздоровели - 60 326. Умерло в регионе от ковида - 1702.
Выявленных случаи по месту жительства:
Николаев - 41366 (+135)
Первомайск - 2831 (+2)
Южноукраинск - 1896;
Вознесенск - 1774 (1);
Очаков - 1267.
На других административных территориях, в т.ч. отдельных территориальных общин, за прошедшие сутки зарегистрировано 18 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Также, методом ПЦР обследовано - 227 человек, методом ИФА - 31.
Всего за время пандемии в Николаевской области было зарегистрировано 65 тысяч 71 подтвержденный случай заболевания COVID-19.
Напомним, в Украине обнаружили 2817 новых заражений коронавирусом за минувшие сутки, почти в два раза меньше, чем за день до этого.
По состоянию на понедельник, 10 мая, в населенных пунктах Николаевской области зарегистрировано 156 новых подтвержденных случаев заболевания COVID-19, один человек умер от последствий коронавируса.
Соответствующие данные опубликовала Николаевская ОГА.
Также было зафиксировано 3 случая и среди медиков. Всего за время пандемии в Николаевской области зарегистрированы болезни у 2184 медработников.
Выздоровели больных за сутки - 214, всего выздоровели - 60 326. Умерло в регионе от ковида - 1702.
Выявленных случаи по месту жительства:
Николаев - 41366 (+135)
Первомайск - 2831 (+2)
Южноукраинск - 1896;
Вознесенск - 1774 (1);
Очаков - 1267.
На других административных территориях, в т.ч. отдельных территориальных общин, за прошедшие сутки зарегистрировано 18 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Также, методом ПЦР обследовано - 227 человек, методом ИФА - 31.
Всего за время пандемии в Николаевской области было зарегистрировано 65 тысяч 71 подтвержденный случай заболевания COVID-19.
Напомним, в Украине обнаружили 2817 новых заражений коронавирусом за минувшие сутки, почти в два раза меньше, чем за день до этого.