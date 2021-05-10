По состоянию на понедельник, 10 мая, в населенных пунктах Николаевской области зарегистрировано 156 новых подтвержденных случаев заболевания COVID-19, один человек умер от последствий коронавируса.

Соответствующие данные опубликовала Николаевская ОГА.

Также было зафиксировано 3 случая и среди медиков. Всего за время пандемии в Николаевской области зарегистрированы болезни у 2184 медработников.

Выздоровели больных за сутки - 214, всего выздоровели - 60 326. Умерло в регионе от ковида - 1702.

Выявленных случаи по месту жительства:

Николаев - 41366 (+135)

Первомайск - 2831 (+2)

Южноукраинск - 1896;

Вознесенск - 1774 (1);

Очаков - 1267.

На других административных территориях, в т.ч. отдельных территориальных общин, за прошедшие сутки зарегистрировано 18 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Также, методом ПЦР обследовано - 227 человек, методом ИФА - 31.

Всего за время пандемии в Николаевской области было зарегистрировано 65 тысяч 71 подтвержденный случай заболевания COVID-19.

Напомним, в Украине обнаружили 2817 новых заражений коронавирусом за минувшие сутки, почти в два раза меньше, чем за день до этого.





