Заполненность коек для пациентов с подтвержденными случаями COVID-19 в больницах Николаевской области по состоянию на вторник, 11 мая, составляет 35,9%.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Николаевской ОГА, передают НикВести.

На стационарном лечении в учреждениях здравоохранения области находится 949 человек, больных на коронавирус или с подозрением:

КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» - 83 больных (загруженность 63,8%);

Первомайская центральная районная больница - 77 больных (загруженность 64,2%);

городская больница №1 Николаева - 130 больных (загруженность 48,1%);

родильный дом №1 Николаева - 6 больных (загруженность 6%);

Южноукраинска городская многопрофильная больница - 32 больных и 2 человека с подозрением (загруженность 28,3%);

Баштанская центральная районная больница - 17 больных и 8 с подозрением (загруженность 48,1%);

Вознесенская городская многопрофильная больница - 36 больных и 17 человек с подозрением (загруженность 53%);

Новобугская центральная районная больница - 49 больных и 1 с подозрением (загруженность 37%);

городская больница №3 Николаева - 77 больных и 51 человек с подозрением (загруженность 54,5%);

городская детская больница №2 Николаева - 3 больных и 6 с подозрением (загруженность 9%);

городская больница №5 Николаева - 77 больных и 89 человек с подозрением (загруженность 45,5%);

Николаевская областная детская клиническая больница - 7 больных и 8 с подозрением (загруженность 30%);

Николаевская центральная районная больница - 7 больных (загруженность 8,8%);

Новоодесская центральная районная больница - 33 больных и 1 с подозрением (загруженность 34%);

Николаевский региональный фтизиопульмонологический медицинский центр - 50 больных (загруженность 14,3%);

Доманевская центральная районная больница - 13 больных и 1 с подозрением (загруженность 13,3%);

Очаковская многопрофильная больница - 33 больных и 2 человека с подозрением (загруженность 32,4%);

Снигиревская центральная районная больница - 29 больных и 4 с подозрением (загруженность 27,5%).

Напомним, по состоянию на вторник, 11 мая, в Николаевской области зарегистрировано 132 новых случаев COVID-19. 5 человек умерли от последствий коронавируса.

С 10 мая Николаевскую область перенесли в оранжевую зону из-за выросшего количества новых случаев коронавирусной болезни.