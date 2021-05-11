По состоянию на вторник, 11 мая в Николаевской области зарегистрировано 132 новых случаев COVID-19. 5 человек умерли от последствий коронавируса.
Об этом сообщили в Николаевской облгосадминистрации.
Из всех 65 203 (+132) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
Николаев - 41462 (+96)
Первомайск - 2834 (+3)
Южноукраинск - 1896;
Вознесенск - 1774;
Очаков - 1267.
На других административных территориях, в том числе отдельных территориальных общин, за прошедшие сутки зарегистрировано 33 случая коронавирусной болезни.
Также заболевание COVID-19 установлено у 5 медработников. Всего ковид біло віявлено у 2188 работников учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных за сутки — 328, всего выздоровели — 60 654. Умерло всего от последствий COVID-19 — 1707.
За последние сутки методом ПЦР обследовано — 376 человек, методом ИФА — 3.
С 10 мая Николаевская область находится в оранжевой зоне. За прошедшие сутки, 10 мая, 107 человек были вакцинированы. Всего от начала кампании первую прививку в регионе сделали 28 937 людям, вторую дозу получили 42 человека.
Напомним, в Украине за последние сутки зарегистрировано 2208 новых случаев коронавируса.
По состоянию на вторник, 11 мая в Николаевской области зарегистрировано 132 новых случаев COVID-19. 5 человек умерли от последствий коронавируса.
Об этом сообщили в Николаевской облгосадминистрации.
Из всех 65 203 (+132) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
Николаев - 41462 (+96)
Первомайск - 2834 (+3)
Южноукраинск - 1896;
Вознесенск - 1774;
Очаков - 1267.
На других административных территориях, в том числе отдельных территориальных общин, за прошедшие сутки зарегистрировано 33 случая коронавирусной болезни.
Также заболевание COVID-19 установлено у 5 медработников. Всего ковид біло віявлено у 2188 работников учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных за сутки — 328, всего выздоровели — 60 654. Умерло всего от последствий COVID-19 — 1707.
За последние сутки методом ПЦР обследовано — 376 человек, методом ИФА — 3.
С 10 мая Николаевская область находится в оранжевой зоне. За прошедшие сутки, 10 мая, 107 человек были вакцинированы. Всего от начала кампании первую прививку в регионе сделали 28 937 людям, вторую дозу получили 42 человека.
Напомним, в Украине за последние сутки зарегистрировано 2208 новых случаев коронавируса.