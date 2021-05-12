Исполнительный комитет Николаевского горсовета утвердил перечень маршрутов общественного транспорта, на которые объявят конкурс для перевозчиков.

Такое решение было принято на заседании в среду, 12 мая, передает корреспондент НикВести.

Отвечая на вопросы членов исполкома, начальник транспортного горсовета Дмитрий Попов сказал, что если из-за ликвидации маршрутов № 8 и № 21 у николаевцев будут возникать проблемы с транспортом, для города не будет проблемой вернуть эти маршруты и объявить на них конкурс.

Как сообщалось ранее, данные маршруты ликвидируют, поскольку они дублируют схему пути троллейбуса № 2. В горсовете планируют увеличить количество коммунального электротранспорта на этом маршруте.

Также на заседании в список внесли маршрут № 47, который следует в микрорайон Кульбакино. Однако Дмитрий Попов отметил, что с большой вероятностью не найдется перевозчика, который будет участвовать в конкурсе на этот маршрут.