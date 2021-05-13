По состоянию на четверг, 13 мая в Николаевской области зарегистрировано 244 новых случая COVID-19, 104 из них в Николаеве. 5 пациентов умерли от последствий болезни.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской ОГА.

Из всех 65 579 (+244) выявленных случаев по месту жительства:

Николаев - 41636 (+104)

Первомайск - 2853 (+6);

Южноукраинск - 1910 (+9);

Вознесенск - 1787 (+12)

Очаков - 1271 (1).

На других административных территориях, в т.ч. отдельных территориальных общин, за прошедшие сутки зарегистрировано 112 случаев коронавирусной болезни.

Заболевание COVID-19 также установлено у 2198 (+8) работников учреждений здравоохранения.

Выздоровели больных за сутки - 421, всего выздоровели - 61 419. Умерло всего от последствий COVID-19 - 1723.

В Николаевской области вакцину против коронавируса за последние сутки, 12 мая, получили 738 человек, на 113 человек меньше, чем за день до этого. Вторую дозу - 174 людей.

Напомним, в Украине за сутки было зафиксировано 6813 новых случаев COVID-19.