По состоянию на четверг, 13 мая в Николаевской области зарегистрировано 244 новых случая COVID-19, 104 из них в Николаеве. 5 пациентов умерли от последствий болезни.
Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской ОГА.
Из всех 65 579 (+244) выявленных случаев по месту жительства:
Николаев - 41636 (+104)
Первомайск - 2853 (+6);
Южноукраинск - 1910 (+9);
Вознесенск - 1787 (+12)
Очаков - 1271 (1).
На других административных территориях, в т.ч. отдельных территориальных общин, за прошедшие сутки зарегистрировано 112 случаев коронавирусной болезни.
Заболевание COVID-19 также установлено у 2198 (+8) работников учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных за сутки - 421, всего выздоровели - 61 419. Умерло всего от последствий COVID-19 - 1723.
В Николаевской области вакцину против коронавируса за последние сутки, 12 мая, получили 738 человек, на 113 человек меньше, чем за день до этого. Вторую дозу - 174 людей.
Напомним, в Украине за сутки было зафиксировано 6813 новых случаев COVID-19.
По состоянию на четверг, 13 мая в Николаевской области зарегистрировано 244 новых случая COVID-19, 104 из них в Николаеве. 5 пациентов умерли от последствий болезни.
Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской ОГА.
Из всех 65 579 (+244) выявленных случаев по месту жительства:
Николаев - 41636 (+104)
Первомайск - 2853 (+6);
Южноукраинск - 1910 (+9);
Вознесенск - 1787 (+12)
Очаков - 1271 (1).
На других административных территориях, в т.ч. отдельных территориальных общин, за прошедшие сутки зарегистрировано 112 случаев коронавирусной болезни.
Заболевание COVID-19 также установлено у 2198 (+8) работников учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных за сутки - 421, всего выздоровели - 61 419. Умерло всего от последствий COVID-19 - 1723.
В Николаевской области вакцину против коронавируса за последние сутки, 12 мая, получили 738 человек, на 113 человек меньше, чем за день до этого. Вторую дозу - 174 людей.
Напомним, в Украине за сутки было зафиксировано 6813 новых случаев COVID-19.