С понедельника, 17 мая, автобусы маршрута №91 будут ездить по «короткому маршруту»: из Корабельного района к междугороднему автовокзалу.

Об этом сообщает управление транспортного комплекса, связи и телекоммуникаций городского совета.

После жалоб жителей района управление транспортного комплекса, связи и телекоммуникаций провело переговоры с перевозчиками всех форм собственности, обслуживающих маршруты Корабельного района.

— Выяснилось, что количество единиц транспорта на маршрутах не уменьшилось. При этом карантинные ограничения, установленные Государственной комиссией по вопросам ТЭБ и ЧС, региональной и городской комиссиями не позволяют обеспечить перевозку николаевцев общественным транспортом в полном объеме. Проезд установлен по количеству сидячих мест, а это не соответствует реальному количеству пассажиров. Следовательно, растет социальная напряженность, — прокомментировали в управлении.

Для того, чтобы разгрузить маршруты и обеспечить николаевцам возможность добраться до работы и учебы, принят ряд решений. Одно из них — временное введение «короткого» маршрута №91. Кроме того, с перевозчиками обсуждается вопрос о привлечении дополнительного количества транспортных единиц, в частности, в часы пик.

Жителей город просят отнестись с пониманием к неудобствам, возникшим из-за карантинных ограничений.

Напомним, 13 мая жители Корабельного района жаловались на проблемы в работе транспорта. На остановках скапливались огромные очереди людей.

В этот же день Администрация Корабельного района Николаева опубликовала данные о количестве маршруток, которые обслуживают район.