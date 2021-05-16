Одним из лучших способов быстрого сокращения выбросов от транспорта является замена автомобилей на езду на велосипеде, электротранспорте и ходьбу — так называемые активные путешествия. По мнению профессора Оксфордского университета Кристиана Брэнда, зацикленность только на электротранспорте замедлит получения результатов.

В новом исследовании университета говорится, что люди, которые ходят пешком или ездят на велосипеде, имеют низкий углеродный след от перемещений. В исследовании приняли участие четыре тысячи человек. За два года они сделали десять тысяч записей о ежедневных путешествиях. У людей, которые ежедневно ездили на велосипеде, выбросы углерода на 84% ниже, чем у тех, кто этого не делает. Оказалось, что горожанин, который всего один день в неделю пользуется велосипедом, сокращает свой углеродный след на 3,2 килограмма CO2. Это эквивалентно выбросам от преодоления на автомобиле десяти километров.

Городские жители, которые заменили автомобили на велосипеды всего на одну поездку в день, сократили свой углеродный след примерно на пол тонны CO2 в год. Таким образом они сэкономили выбросы, эквивалентные перелету в одну сторону из Лондона в Нью-Йорк. Также исследователи обнаружили, что выбросы от езды на велосипеде могут быть в 30 раз ниже, чем при движении на ископаемом топливе, и примерно в десять раз ниже, чем на электротяге.

Ученые сделали вывод, что если один из пяти городских жителей навсегда перейдет на активные путешествия, это снизит выбросы от всех автомобильных поездок в Европе примерно на 8%.

Подытоживая Кристиан Бренд заявил, что активные путешествия могут способствовать преодолению климатического кризиса раньше, чем электромобили, а также обеспечивают доступный, надежный, чистый, здоровый и безопасный транспорт.

Напомним, Европейский Союз достиг предварительного соглашения о сокращении чистых выбросов парниковых газов как минимум на 55% к 2030 году.