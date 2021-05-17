Дорожники установили запрет на движение грузового транспорта общей массой более 10 тонн на участке трассы Н-14 Александровка - Кропивницкий – Николаев (км 153 + 196 — км 235 + 614 — от границы с Кировоградской областью в направлении Николаева). Запрет будет действовать с 26 мая до завершения всех ремонтных работ.

Об этом говорится в сообщении Службы автомобильных дорог Николаевской области.

— Движение грузового транспорта будет осуществляться согласно временным схемам организации дорожного движения, которые согласованы с подразделениями патрульной полиции и службами автомобильных дорог в Кировоградской и Днепропетровской областях, — сказано в сообщении.

Согласно этим схемам, объезд участков капремонта трассы Н-14 по Николаевской области будет осуществляться по автодороге Н-11 Днепр-Николаев из Кривой Рога с выходом на автодорогу Н-23 до города Кропивницкого.

В САД Николаевщины также рассказали, что в настоящее время на капитально отремонтированных участках трассы продолжаются финальные работы по организации безопасности дорожного движения.

Кроме того, недавно начался капремонт нового участка трассы Н-14 Александровка-Кропивницкий-Николаев км 153 + 196 - км 161 + 204 от седа Воссиятское до границы с Кировоградской областью, протяженностью 8 километров.

— Таким образом, практически вся протяженность автодороги Н-14 на Николаевщине охвачена ремонтом. Поэтому до его окончательного завершения и ввода дороги в эксплуатацию будут действовать весовые ограничения на передвижение указанной автодорогой, — подчеркнули в Службе.

Напомним, в ноябре прошлого года «Укравтодор» официально заявил о том, что закончил строительство из бетона ранее одной из самых ужасных дорог в Украине Н-14 сообщением «Николаев — Кропивницкий».