Верховный суд США осенью 2021 года начнет рассмотрение иска в отношении закона штата Миссисипи, который существенно ограничил проведение абортов после 15-й недели беременности. Решение суда, где большинство судей — консерваторы, может привести к ограничению прав женщин на прерывание беременности.

Об этом пишет hromadske со ссылкой на американские СМИ.

В 2018 году власти штата Миссисипи приняли закон, запрещающий женщинам проводить аборт после 15-й недели беременности за тем исключением, если существует угроза здоровью матери или значительных отклонений в развитии плода.

Но в ноябре 2018-го федеральный судья штата, а в декабре 2019-го — и Апелляционный суд 5-го округа США признали закон неконституционным и противоречащим прецеденту, заложенному решением Верховного суда от 1973 года.

Речь идет о деле «Ро против Уэйда», в котором Верховный суд постановил, что Конституция США защищает право женщины на аборт, а ограничивать его можно разве что после первого триместра и только в определенных рамках.

Однако в 1992 году Верховный суд по делу «Planned Parenthood против Кейси» разрешил вводить ограничения на аборты и во время первого триместра, отметив, что они не должны составлять «избыточного бремени» для женщины.

Поскольку судьи могли толковать этот пункт по-разному, в некоторых штатах — прежде всего тех, которые возглавляются консерваторами-республиканцами — власти начали ограничивать права женщин на аборты.

Законодательство в отношении абортов штаты начали усиливать в годы президентства Дональда Трампа, особенно после назначения в Верховный суд консерватной судьи Эми Кони Баррет.

По подсчетам Guttmacher Institute, по состоянию на конец апреля 2021 года в 46 штатах внесены 146 законопроектов о запрете абортов, из которых приняты уже восемь.

Профессор Школы права Техасского университета Стив Владек объяснил CNN, что решение Верховного суда о законе штата Миссисипи будет «самым важным решением», которое суд принимал с 1992 года.

«Если штатам фактически позволят запрещать аборты после 15-й недели беременности, как это предусматривает закон Миссисипи, то беременные женщины будут иметь меньше возможностей законного прерывания беременности», — говорит он.

Решение Верховного суда зависит и от идеологических взглядов судей. После смерти судьи Рут Гинзбург в сентябре 2020 года Трамп назначил на ее место консервативную Эми Кони Баррет — таким образом, из девяти судей большинство (6) — консервативные, а следовательно, более склонные к ограничению права женщин на аборты.

Напомним, 22 октября Конституционный суд Польши во время заседания назвал неконституционным положение закона «О планировании семьи, защите человеческого плода и условиях возможного прерывания беременности» от 1993 года, которым допускается проведение аборта, если у плода диагностировали тяжелый порок или неизлечимую болезнь, которая угрожает его жизни.

26 октября из-за решения Конституционного суда ограничить право на аборт в Польше заблокировали дороги в нескольких городах.

Около 100 тысяч человек вышли в центр столицы Польши, демонстрируя свое несогласие с ограничением права на аборты.