В Николаевской области вакцину против коронавируса за последние сутки, 17 мая, получили 682 человек. из них первую дозу прививки сделали 147 людям, вторую - 535.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Всего с начала кампании по вакцинации первую прививку в регионе сделали 32 488 людям.

За прошедшие сутки в Украине против COVID-19 было привито 17 232 человека.

Наибольшее количество прививок 5 мая сделали в Киеве — 1963, наименьше в Луганской области - 372.

Всего с начала кампании по вакцинации проведены 975 784 прививок. Вакцинировано - 948 332 человека, из них получили первую дозу - 948 330 человек завершили вакцинацию (получили две дозы) - 27 454 человека (из них 2 человека получили первую дозу границей).

Вакцинацию проводили силами 266 мобильных бригад по иммунизации, работало 406 пунктов прививок. В лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 564 929 человек.

Ранее НикВести сообщали, что на Николаевщине в электронную очередь на вакцинацию против коронавируса записали 810 человек людей возрастом 65 и старше лет.

Напомним, Украина и Молдова готовят взаимное признание справок о COVID-вакцинации.