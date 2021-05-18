В Николаевской области в электронную очередь на вакцинацию против коронавируса записали 810 человек людей возрастом 65 и старше лет.

Об этом рассказал заместитель начальника управления охраны здоровья Николаевской ОГА Олег Бабин, передает корреспондент НикВести.

Олег Бабин сообщил, что часть из очереди уже получили прививку против COVID-19 .

— В электронной очереди, я сейчас смотрю 65+, записались около 810 человек. С них 200 людей уже получат прививки, - сказал Олег Бабин.

Также замначальника облздрава отметил, что вакцина в регион поступает постоянно и её должно хватить на всех.

Напомним, 18 апреля, на Николаевщину привезли первую партию вакцины Pfizer, состоящую из 1170 доз.

Кроме того, 26 апреля, Николаевская область получила 11 900 доз вакцины AstraZeneca-SKBio производства Южной Кореи, которую будут использовать в основном в кабинетах прививки для людей в возрасте 65+.