В пятницу, 21 мая, в Николаевском горсовете обсудят повышение тарифов на проезд в общественном транспорте.

Об этом сообщается на сайте городского совета.

Обсуждение начнется в 11:00 в большом зале. Горожан, желающих принять участие, просят предварительно зарегистрироваться по номеру телефона 37-37-58.

Как сообщалось, 26 мая исполком рассмотрит повышение тарифов в маршрутках, автобусах и электротранспорте — до 6-10 гривен.

Мэр Александр Сенкевич отметил, что если в Николаеве не поднять цену на проезд, то ситуация продолжит ухудшаться с каждым днем: все больше водителей начнут сходить с маршрутов и в городе образуется коллапс траффика.