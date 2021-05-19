Николаевская облгосадминистрация утвердила новый состав госпитального совета в субботу, 15 мая. Среди членов совета нет двух представителей общественности, как того требует законодательство.

Об этом написала Ирина Руденко на своей странице в социальной сети Facebook, опубликовав соответствующие документы.

Ирина Руденко написала, что больше не является членом Госпитальной совета при Николаевской ОГА. По ее словам, она узнала об этом случайно, просматривая распоряжение главы облгосадминистрации Виталия Кима.

— Предлагаю вам ознакомиться с новым составом и хочу заметить, что количество представителей общественности не соответствует требованиям Постановления Кабмина. Там предусмотрено не менее двух человек, а в составе нашла только одного главу общественной организации. Но в последнее время законодательство не является препятствием для принятия управленческих решений, - написала Ирина Руденко.

Также она добавила, что ее отношения с предыдущими руководителями Николаевской облгосадминистрации складывались по разному и она таки хотела бы узнать причину ее исключения из состава госпитального совета.

— Плохо работала или недостаточно удобна?, - резюмировала Ирина Руденко.

В перечне среди представителей общественности есть лишь Юрий Степанец как глава общественной организации «Рух ветеранів Миколаївщини». Однако известно, что Николаевский городской голова Александр Сенкевич планирует назначать его своим шестым заместителем и создать управление по делам ветеранов войны, внутренне перемещенных лиц.

Мэр надеется, что на ближайшей сессии городского совета, которая состоится 20 мая, депутаты поддержат назначения Юрия Степанца и создания соответствующего управления под его руководством.

Напомним, в ноябре 2019 года Кабинет министров Украины утвердил новый порядок создания госпитальных округов, который предполагает укрупнение округов до областного уровня. В 2016 году Кабмин Украины создал госпитальные округи с целью реформирования и упорядочивания сети медучреждений.