Николаевский городской голова Александр Сенкевич надеется, что на ближайшей сессии городского совета, которая состоится 20 мая, депутаты поддержат назначения Юрия Степанца заместителем мэра по делам ветеранов войны и внутренне перемещенных лиц, а также создания соответствующего управления под его руководством.

Об этом он рассказал в программе «Добрый вечер» на телеканале НИС-ТВ.

Александр Сенкевич сообщил, что в принятии городского бюджета уже был предусмотрен вопрос о назначении его шестого зама и новой структуры.

— На самом деле, позиция на которую сегодня претендует Юрий Борисович уже есть в бюджете так, как действовала на момент его принятия, еще в составе старой структуры горсовета. И в рамках этой структуры количество заместителей городского головы как такое, что еще плюс один человек, то есть зам по вопросам АТО и ВПЛ, - сказал Александр Сенкевич.

Мэр рассказал, что в новое управление войдут люди, которые уже работают в разных подразделениях города и занимаются вопросами ветеранов и переселенцев.

— Они работают в разных структурах городской власти и администрациях района. Мы планируем взять всех этих людей и переподчинить – сформировать отдельную структуру, по примеру министерства. Есть отдельное министерство, которое занимается внутренне перемещенными лицами и ветеранами АТО/ООС. Вот и эти люди будут заниматься и заключены под одного человека, а не находится в разных подразделениях и выполняя даже иногда одинаковые функции, - подчеркнул Александр Сенкевич.

Также городской голова считает, чтобы члены бюджетной комиссии и депутаты городского совета приняли соответствующее решение, нужны еще аргументы.

— Нужно объяснять и работать, как говорится с аргументами. Николаев – один из самых милитаризированных городов в Украине. У нас есть военные соединения, которые дислоцируются тут, - одно из самых больших мест в стране. Люди, которые принимали или будут принимать участие в АТО/ООС – большое количество и оно продолжает расти, - резюмировал Александр Сенкевич.

Кроме того, мэр добавил, что также много русскоязычных людей переехали из оккупированных территорий в Николаев.

— Они хотят налаживать свой быт и жизнь. И для них новый дом – это Николаев. Не заниматься их вопросами – будет неправильно. Поэтому не появляются новые траты на новое структурное подразделение. Мы просто все объединяем фактически: не дублируем структуру – а оптимизируем, чтобы она выполняла свои функции более эффективно. Объединив это – мы достучимся до депутатов и они примут такие изменения, - подытожил Александр Сенкевич.

Александр Сенкевич добавил, что эти изменения могут вынесены на сессию городского совета 20 мая.

Напомним, 24 апреля стало известно, что николаевский городской голова Александр Сенкевич планирует назначать своим шестым заместителем своего бывшего вице-мэра Юрия Степанца и создать управление по делам ветеранов войны, внутренне перемещенных лиц.

27 апреля депутаты «гуманитарной» комиссии горсовета поддержали назначение Юрия Степанца вице-мэром. За день этого земельная комиссия не поддержала это решение.

11 мая на заседании планово-бюджетной комиссии депутат Николаевского горсовета Сергей Кантор предложил не рассматривать новые кадровые назначения до тех пор, пока рабочая группа по оптимизации структуры исполнительных органов горсовета не предложит проект реформы.

Отметим, что мэр Александр Сенкевич перенес продолжение пленарного заседания 4-й сессии горсовета Николаева на 20 мая.