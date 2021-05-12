Мэр Александр Сенкевич перенес продолжение пленарного заседания 4-й сессии горсовета Николаева на 20 мая.

Соответствующее распоряжение № 120р он подписал сегодня, 12 мая.

Заседание начнется в четверг, 20 мая, 12:00. Отметим, что продолжение сессии должно было состояться завтра, 13 мая.

Ранее сообщалось, что на рассмотрение сессии горсовета выносят проект изменений в Регламент, которые позволят секретарю Дмитрию Фалько по поручению мэра Александра Сенкевича вести сессии.

Напомним, что продолжение заседания сессии Николаевского горсовета в прошлый раз переносили трижды.