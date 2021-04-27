Депутаты «гуманитарной» комиссии горсовета поддержали назначение Юрия Степанца вице-мэром и создание управления по делам ветеранов и внутренне перемещенных лиц.

Такое решение было принято на заседании комиссии во вторник, 27 апреля, передает корреспондент НикВести.

На рассмотрение депутатов было вынесено 4 проекта, которые касаются данных вопросов:

О внесении изменений в решение горсовета об утверждении структуры исполнительных органов, которым создается новое управление;

О внесении изменений в состав исполкома, которым вводится Юрий Степанец;

Об утверждении заместителя городского головы;

О внесении изменений в Положение об исполнительных органах.

Вице-мэр Дмитрий Лазарев отметил, что Николаевщина — наиболее милитаризованная область в Украине, в которой имеется самый большой гарнизон. Отчисления воинских частей составляют около 15-20% бюджета развития.

С необходимостью создания управления по делам ветеранов и ВПЛ согласилась и глава комиссии Анна Норд. Отметим, что вопрос о назначении Юрия Степанца заместителем мэра отдельно не обсуждался.

Комиссии не удалось утвердить 4 проекта решений с первой попытки, поскольку во время голосования воздержались депутаты от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Владлена Транская и Зинаида Моторная и голосов «за» было недостаточно.

После этого Анна Норд предложила дождаться Николая Карцева («Партия Шария»), который вышел. Не дождавшись коллегу, глава комиссии обратилась к депутатам от «ОПЗЖ» с просьбой поддержать вынесение вопросов на сессию.

— А почему вы воздерживаетесь? Это сегодня очень нужные решения, мы очень нуждаемся в этом сотрудничестве. У нас, к примеру, учатся военные и нам вопрос сотрудничества с Министерством ветеранов очень нужен. Сегодня идут государственные программы финансирования. Есть программа финансирования на обучения, мы его можем получить, если есть соответствующие органы. Мы сотрудничаем с соцзащитой, но это очень сложно. Может, вы подумаете, и мы проголосуем? — сказала Анна Норд. — Весь пакет? Весь пакет про это? — уточнили депутаты от «ОПЗЖ». — Да. Нам нужно, чтобы вынесли на сессию. Давайте переголосуем? Кто за то, чтобы вынести эти 4 проекта на сессию? — спросила глава комиссии.

После этого все присутствующие члены комиссии проголосовали «за»: Владлена Транская и Зинаида Моторная («ОПЗЖ»), Анна Норд («Наш край»), Елена Кузьмина («Слуга народа»), Мария Грачева («Пропозицiя»), Станислав Мартиросов («Европейская солидарность»).

Напомним, в понедельник, 26 апреля, члены депутатской комиссии Николаевского горсовета по вопросам экологии и земельных отношений не поддержали идею городского головы Александра Сенкевича по назначению шестым заместителем своего бывшего вице-мэра Юрия Степанца и созданию управление по делам ветеранов войны, внутренне перемещенных лиц.