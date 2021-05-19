Николаевский центр реабилитации для людей с инвалидностью запустит свою работу в июне на базе городского территориального центра социального обслуживания в Ингульском районе.

Об этом в комментарии корреспонденту НикВести рассказала директор центра Ольга Малярчук.

Ольга Малярчук сообщила, что пока строительство Центра социально-психологической реабилитации на Спасской, 80 под вопросом, он фактически будет находится в здании территориального центра социального обслуживания по адресу: улица 12 Продольная, 50-А.

Также она отметила, что центр будет обслуживать людей с инвалидностью возрастом от 18 лет и до пенсионного возраста.

— Сначала мы поменяли положение, скоро будем выносить его на сессию горсовета. Сделали направления специалистов. Пока мы договорились, что будем делить здание с городским территориальным центром социального обслуживания в одном из Ингульском районе. Надеюсь, что уже в июне мы запустим работу в тестовом режиме и начнем работать именно как Центр, - сказала Ольга Малярчук.

Также директор рассказала, что в центре планируют предоставлять бесплатные услуги социальной, психологической, физической, медицинской, психолого-педагогической физкультурно-спортивной, профессиональной и трудовой реабилитации (абилитации). Каждый человек будет иметь свой индивидуальный план посещения центра.

Ольга Малярчук. Фото Facebook

По поводу кадрового обеспечения Ольга Малярчук добавила, что с некоторыми специалистами уже есть договоренности на счет работы в центре.

— Мы уже провели переговоры с людьми, которые уже дали согласие на работу в центре. Также у них будет возможность проходить сертификацию и набираться опыта для того, чтобы дать людям качественное обслуживание. В Николаеве есть специалисты хорошего уровня. У меня самой муж имеет инвалидность, потому что получил в свое время ранения в зоне АТО. В 2014 году я проходила с ним этот этап, когда нужно было ставить на ноги, - отметила Ольга Малярчук.

По ее словам в Николаеве проживает около 16 тысяч людей с инвалидностью и для их удобства есть в планах и открытие отделения Центра в каждом районе города. Но после того, как Центр будет иметь свое собственное помещение.

Член Исполкома Николаевского городского совета и глава областной организации «Союз лиц с инвалидностью Украины» Ольга Степаненко также рассказала, что центр планировался создаться еще в 2017 году. При руководстве Александра Стадника в Николаевской ОГа это вопрос вновь подымался.

— Мы подходили на тот момент к заместителю губернатора Татьяны Стахевич (с октября 2019 до декабря 2020 была заместителем главы Николаевской ОГА по вопросам финансов и экономического развития - прим.) И говорили о необходимости создания такого центра. Мы также помещения тогда нашли, но в области произошли определенные кадровые изменения, - дополнила Ольга Степаненко.

Напомним, волонтер и депутат Николаевского горсовета от партии «Европейская солидарность» Ольга Малярчук возглавила Центр реабилитации людей с инвалидностью в ноябре прошлого года. Изначально создание центра предполагалось для детей и молодежи.

Однако в феврале этого года депутатская комиссия Николаевского городского совета по вопросам законности и гласности рекомендовала Департаменту соцзащиты перераспределить средства бюджета таким образом, чтобы выделить дополнительное финансирование Центру таким образом, чтобы не только обеспечить зарплату его сотрудникам, но и оказывать услуги для людей с инвалидностью.

Известно, что в городском бюджете Николаева предусмотрено финансирование в размере 2,6 миллиона гривен на зарплаты штатным сотрудникам Центра.

Глава комиссии Елена Киселева отметила, что для его деятельности ранее уже было выделено 2 помещения - на Богоявленском проспекте и по улице Спасской на пересечении с Садовой, где раньше размещалась школа №38.

Тогда городской голова Александр Сенкевич предложил отдать частной компании землю под зданием бывшей школы №38 по улице Спасской в Николаеве для строительства там многоэтажного здания. Взамен город получит в собственность полтора этажа в этой новостройке.



