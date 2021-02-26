Николаевский городской голова Александр Сенкевич предложил отдать частной компании землю под зданием бывшей школы №38 по улице Спасской в Николаеве для строительства там многоэтажного здания. Взамен город получит в собственность полтора этажа в этой новостройке.

Об этом мэр Николаева рассказал 24 февраля во время заседания депутатской комиссии горсовета по вопросам гласности и законности, пишут НикВести.

Александр Сенкевич рассказал, что на земельном участке, который находится на пересечении улиц Спасская и Садовая, можно построить 7-этажное здание, а потому это инвестиционно привлекательный объект. За это городская власть получит в собственность первый этаж и половину второго этажа здания. Помимо этого, в планах мэра выкупить подвал и вторую половину второго этажа, чтобы там разместить городской Центр реабилитации людей с инвалидностью.

— Что касается центра 18+, мы не оставляем надежду, что в ближайшее время состоится инвестиционный конкурс относительно строительства здания на территории бывшей школы №38 на пересечении Спасской и Садовой. В случае проведения инвестиционного конкурса, проанализировав рынок строительства в Николаеве, мы хотим получить за этот участок… Дело в том, что согласно новых норм площадь застройки может быть не больше 30%, это уменьшает рабочую площадь этого здания. Это интересное здание с точки зрения его размещения в центральной части Николаева, потому и центр может быть, мы хотим претендовать на один первый этаж и половину второго. У нас есть предпроектные работы, эскизный проект, думаю, что в случае финального решения, нам еще нужно будет выкупить подвал и вторую половину второго этажа. Мы можем попросить Ольгу на следующей комиссии показать, как может выглядеть этот центр, его планировка и так далее. Этот конкурс будет открытым, кто угодно из застройщиков сможет принять в нем участие. Этот центр будет находиться на территории исторической застройки, а потому количество этажей там может составлять 4 этажа. Мы можем изменить детальным планом территории этажность. Дело в том, что там же напротив находится Апелляционный суд Николаевской области, там 7 этажей, и мы можем сделать такую композицию, в которой эта два здания будут выглядеть одинаково и фактически это увеличит количество этажей для застройки и увеличит инвестиционную привлекательность для инвестора. Если мы запустим этот проект в ближайшее время, строительство может продолжаться до двух лет, минимум 2 года, - рассказал Александр Сенкевич.

Городской голова отметил, что в случае, если инвестиционный конкурс провести в ближайшее время, то уже через 2 - 3 года город получит новое помещение.

Ранее сообщалось, что депутатская комиссия Николаевского городского совета по вопросам законности и гласности рекомендовала Департаменту соцзащиты перераспределить средства бюджета таким образом, чтобы выделить дополнительное финансирование Центру социально-психологической реабилитации детей и молодежи с функциональными ограничениями таким образом, чтобы не только обеспечить зарплату его сотрудникам, но и оказывать услуги для людей с инвалидностью.

Напомним, мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что ищет деньги, чтобы обеспечить на полную мощность работу городского центра реабилитации детей с инвалидностью «Цветик-семицветик».