Вчера, 18 мая представители 56 стран Европы на V совещании по вопросам транспорта приняли Венскую декларацию о стимулировании перехода к экологически чистого, безопасного, здорового, инклюзивного транспорта и мобильности.

Особое внимание в этом документе уделили популяризации и развитию велотранспорта, передает Радио Свобода.

Подписанием Венской декларации завершилась V совещание высокого уровня по вопросам транспорта, окружающей среды и здравоохранения общеевропейского региона. Совещание проходило онлайн и организовывалась федеральным правительством Австрии. В ней приняли участие 46 министров и представителей 56 стран.

Участники обсудили пути кардинального реформирования систем транспорта и мобильности, движение к уменьшению загрязнения воздуха вне помещений, уменьшение выбросов парниковых газов, стимулирование физической активности противодействия неинфекционных заболеваний, связанных с гиподинамией, преодоление социального неравенства в доступе к транспорту и мобильности.

Министры и представители европейских стран среди прочего приняли Общеевропейский генеральный план популяризации велотранспорта — первую в своем роде инициативу, охватывающую весь регион.

Генеральный план предусматривает такие меры, как повышение распространенности велотранспорта в Европе вдвое к 2030 году, значительный рост масштабов велосипедных и пеших прогулок в каждой стране, перераспределение зон для велосипедных и пеших прогулок, улучшение инфраструктуры для активных видов передвижения в каждой стране,

повышение безопасности велосипедистов и пешеходов, разработка национальных мер политики, стратегий и планов в области велотранспорта, включение вопросов велотранспорта в политику здравоохранения, инфраструктурное планирование и планы землепользования.

Пандемия COVID-19 проявила значение активных видов экологического передвижения в деле улучшения общественного здоровья и необходимости обеспечения устойчивой мобильности в периоды кризисов и бедствий.

Европейские страны согласились с тем, что пакеты мер по восстановлению после пандемии должны включать в себя инновационные подходы к расширению масштабов экологически чистого, безопасного, здорового и инклюзивного транспорта, в том числе за счет снижения зависимости от автомобилей, улучшения железнодорожного сообщения и общественного транспорта, а также повышения безопасности велосипедных и пеших прогулок.

Учитывая полученный во время пандемии коронавируса опыт работы общественного транспорта и взаимодействия его сотрудников с клиентами, были разработаны рекомендации по обеспечению работы систем транспорта и мобильности в чрезвычайных условиях.

Участники совещания призвали правительства стран Европы разработать единую общеевропейскую стратегию в области транспорта, окружающей среды и здравоохранения.

— В регионе, где на неинфекционные заболевания, включая рак, диабет, сердечно-сосудистые и респираторные заболевания, приходится ужасные 70% от общего количества смертей, транспортная и городская политика существенно влияет на состояние здоровья населения, причем зачастую не лучшим образом, — отметил Европейский региональный директор ВОЗ Ганс Клюге.

Он добавил, что в Декларации признается существование взаимозависимости между окружающей средой и здоровьем человека и подчеркивается необходимость популяризации активных видов передвижения с целью профилактики неинфекционных заболеваний и сокращения загрязнения воздуха, из-за которого ежегодно умирает более полумиллиона человек.

Европейские страны также договорились способствовать мобилизации финансовых ресурсов, в том числе со стороны международных организаций, инструментов финансирования экологических инициатив и государственного и частного сектора, вкладывать средства в наращивание потенциала и вести обмен опытом между всеми странами общеевропейского региона.

Общеевропейская программа по транспорту, окружающей среды и здравоохранения является межправительственной и межсекторной политической платформой для директивных органов и заинтересованных сторон стран общеевропейского региона, задачей которой является ускорение перехода к экологически чистой, безопасной и здоровой мобильности и экологически чистого транспорта с нулевым уровнем вредных выбросов.

Руководит ПТНСОЗ Руководящий комитет государств-членов, председателем которого в настоящее время выступает Австрия, а функции секретариата программы совместно выполняют Европейская экономическая комиссия ООН и Европейское региональное бюро ВОЗ.

Напомним, согласно исследованию, езда на велосипеде в десяток раз эффективней электромобиля для уменьшения выбросов.