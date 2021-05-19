Пассажирские перевозки в микрорайон Малая Корениха стартовали сегодня, 19 мая.

Об этом пишут на сайте Николаевского городского совета.

Судно ООО «СК «АРТИЛЬМАРИН» движется по маршруту «Каботажный Мол — Малая Корениха». Стоимость проезда — 25 гривен. В горсовете также поделились расписанием рейсов катера.

Напомним, в начале мая катер в микрорайон Николаева Малая Корениха не пустили по причине того, что судно не одобрило госпредприятие, контролирующее безопасность перевозок на воде.