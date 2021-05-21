По улице Спасской в Центральном районе Николаева демонтируют незаконный киоск.

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

Напомним, в начале апреля уже убирали подобное сооружение между Соборной и Московской.

Кроме того, вечером, 5 марта, на Спасской неизвестные самовольно установили торговый киоск.

Директор антикоррупционного департамента Николаевского городского совета Андрей Ермолаев дал его владельцам сутки, чтобы те самостоятельно его демонтировали, но этого не произошло, поэтому ведомство убрало его 7 марта.