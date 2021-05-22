Руководство Николаевской области до сих пор не разработало план действий относительно разрушенного здания бывшего кинотеатра «Искра».

Об этом шла речь на презентации основных задач и планов культурной сферы области во вторник, 18 мая, передает корреспондент НикВести.

Губернатор Николаевской области Виталий Ким рассказал, что стратегия по «Искре» все еще находится на стадии разработки, но по состоянию на 2021 год соответствующего проекта нет.

— Планы по использованию этого здания обсуждаются, там несколько вариантов, мы их рассматриваем. Мы говорили с мэром насчет передачи этого здания на баланс города, но это целесообразно сделать, когда его уже отремонтируют за государственный счет. На этот год нет проекта, но выделение средств на то, чтобы разработать проект сейчас на стадии идеи, их там несколько, — заверил Виталий Ким.

Его заместитель по вопросам культуры Юрий Гранатуров напомнил, что в середине двухтысячных здание эксплуатировалось предпринимателями. Однако позже «Искру» приняли в областную коммунальную собственность для того, чтобы разместить там филармонию после ремонта.

Журналист Олег Деренюга отметил, что в полномочиях Юрия Гранатурова повлиять на решение областного совета передать «Искру» городу. В ответ на это чиновник выразил убеждение, что облсовет при желании города будет готов это сделать.

— Я как депутат прошлого созыва лично тоже давал добро на то, чтобы принять «Искру» в городскую коммунальную собственность. Мы ждали воли областного совета, к сожалению, не случилось. Хоть здание и находится в крайне тяжелом состоянии, оно тоже имеет право иметь какое-то свое будущее, поэтому этот вопрос надо однозначно обсудить еще раз с городской властью и принять какое-то разумное решение, — считает Юрий Гранатуров.

В феврале 2021-го НикВести писали, что на охрану здания бывшего кинотеатра «Искра» в Заводском районе Николаева из областного бюджета ежегодно тратят около 400 тысяч гривен.

Ранее также сообщалось, что следователи закрыли уголовное дело, начатое в 2019 году в отношении должностных лиц Николаевского областного совета и облгосадминистрации из-за доведении здания «Искры» до разрушения.