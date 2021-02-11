На охрану здания бывшего кинотеатра «Искра» в Заводском районе Николаева из областного бюджета ежегодно тратят около 400 тысяч гривен.

Об этом говорится в статье «Разжечь «Искру». Удастся ли вдохнуть жизнь в здание старого кинотеатра?» на НикВести.

Отметим, что в 2019 году договор на охрану заключили 7 августа. Стоимость услуг составила 161,9 тысячи гривен. В 2020 году круглосуточная охрана здания обошлась в 395 тысяч 280 гривен.

В 2021 году областная филармония, в оперативном управлении которой сейчас находится здание, заключила договоры на сумму 396 тысяч 828 гривен.

Предоставляет услуги по охране частное предприятие «Эверест». Согласно договорам, здание должно находиться под круглосуточной охраной одного работника фирмы.

Отметим, что на оплату данных услуг выделяются деньги из бюджета Николаевской области.

Ранее сообщалось, что следователи закрыли уголовное дело, начатое в 2019 году в отношении должностных лиц Николаевского областного совета и облгосадминистрации из-за доведении здания «Искры» до разрушения.