В Николаевской области вторую дозу вакцины против коронавируса за последние сутки, 23 мая, получили 5 человек.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Всего с начала кампании по вакцинации прививку против ковида в регионе сделали 35 806 людям.

За прошедшие сутки в Украине против COVID-19 было привито 1325 человек.

Наибольшее количество прививок сделали в Харьковской области - 300, наименьше в Запорожской области - 2. При этом ни одной прививки не сделали в Ивано-Франковской, Луганской, Киеве, Хмельницкой и Черниговской областях.

Всего с начала кампании по вакцинации проведены 1 054 139 прививок. Вакцинировано - 978 354 человек, из них получили первую дозу - 978 352 человек, завершили вакцинацию (получили две дозы) - 75 787.

Последние сутки вакцинацию проводили 28 мобильных бригад по иммунизации и 17 пунктов прививок.

Напомним, паспорта вакцинации в Европе введут 1 июля. Свидетельства о вакцинации от коронавируса будут цифровыми, однако при необходимости документ можно будет получить и в бумажной форме.