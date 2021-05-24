С 24 по 25 мая в Ингульском районе временно прекратят водоснабжение из-за аварийно-ремонтных работ.

Об этом пишут на странице КП «Николаевводоканал».

Работы будут проводить по улице Николаевская, 14, где располагается насосная станция водопровода. Воды не будет с 23:00 24-го мая до 6:00 25-го мая. В «Николаевводоканале» приносят извинения за неудобства.

Ранее в КП «Николаевводоканал» попросили николаевцев вовремя сообщать показания счетчиков.