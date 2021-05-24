Заполненность коек для пациентов с подтвержденными случаями COVID-19 в больницах Николаевской области по состоянию на понедельник, 24 мая, составляет 22,6%.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Николаевской ОГА в Facebook, передают НикВести.

На стационарном лечении в учреждениях здравоохранения области, развернутых под госпитализацию больных находится 593 человек, больных ковидом или с подозрением:

КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» - 81 больной (загруженность 73,6%);

Первомайская центральная районная больница - 42 больных (загруженность 35%);

городская больница №1 Николаева - 109 больных (загруженность 40,4%);

родильный дом №1 Николаева - 3 больных (загруженность 3%);

Южноукраинска городская многопрофильная больница - 11 больных и 1 с подозрением (загруженность 10%);

Баштанская центральная районная больница - 5 больных (загруженность 9,6%);

Вознесенская городская многопрофильная больница - 26 больных и 15 человек с подозрением (загруженность 41%);

Новобугская центральная районная больница - 21 больной и 2 человека с подозрением (загруженность 17%);

городская больница №3 Николаева - 54 больных и 48 человек с подозрением (загруженность 43,4%);

городская детская больница №2 Николаева - 2 больных и 21 с подозрением (загруженность 23%);

городская больница №5 Николаева - 34 больных и 23 с подозрением (загруженность 15,6%);

Николаевская областная детская клиническая больница - 2 больных и 11 человек с подозрением (загруженность 26%);

Николаевская центральная районная больница - 3 больных (загруженность 3,8%);

Новоодесская центральная районная больница - 21 больной (загруженность 21%);

Николаевский региональный фтизиопульмонологический медицинский центр - 23 больных (загруженность 6,6%);

Доманевская центральная районная больница - 6 больных (загруженность 5,7%);

Очаковская многопрофильная больница - 13 больных (загруженность 12%);

Снигиревская центральная районная больница - 15 больных и 1 с подозрением (загруженность 13,3%).

Напомним, в Николаевской области зарегистрировано 151 новый случай COVID-19, - 99 из них в Николаеве. 2 пациентов умерли от последствий болезни.

Также за последние сутки, на Николаевщине вторую дозу вакцины против коронавируса получили 5 человек.