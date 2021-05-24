По состоянию на понедельник, 24 мая в Николаевской области зарегистрировано 151 новый случай COVID-19, - 99 из них в Николаеве. 2 пациентов умерли от последствий болезни.
Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской ОГА.
Из всех 67 641 (+151) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
Николаев - 42762 (+99);
Первомайск - 2942 (1);
Южноукраинск - 1974 (15);
Вознесенск - 1841 (0);
Очаков - 1279 (1).
На других административных территориях, в т.ч. отдельных территориальных общин, за прошедшие сутки зарегистрировано 35 случаев коронавирусной болезни.
Заболевание COVID-19 также установлено в 2324 (+5) работников медучреждений.
Кроме того, выздоровели больных за сутки - 122, всего выздоровели - 63 370. Умерло всего от последствий COVID-19 - 1773.
Напомним, в Украине за последние сутки было зафиксировано 1334 новых случаев коронавируса, 68 человек умерли от последствий ковида.
Кроме того, Украина вернулась в 5-ку лидеров в Европе по распространению коронавируса.
По состоянию на понедельник, 24 мая в Николаевской области зарегистрировано 151 новый случай COVID-19, - 99 из них в Николаеве. 2 пациентов умерли от последствий болезни.
Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской ОГА.
Из всех 67 641 (+151) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
Николаев - 42762 (+99);
Первомайск - 2942 (1);
Южноукраинск - 1974 (15);
Вознесенск - 1841 (0);
Очаков - 1279 (1).
На других административных территориях, в т.ч. отдельных территориальных общин, за прошедшие сутки зарегистрировано 35 случаев коронавирусной болезни.
Заболевание COVID-19 также установлено в 2324 (+5) работников медучреждений.
Кроме того, выздоровели больных за сутки - 122, всего выздоровели - 63 370. Умерло всего от последствий COVID-19 - 1773.
Напомним, в Украине за последние сутки было зафиксировано 1334 новых случаев коронавируса, 68 человек умерли от последствий ковида.
Кроме того, Украина вернулась в 5-ку лидеров в Европе по распространению коронавируса.