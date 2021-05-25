Япония запустила программу ускоренной массовой вакцинации от коронавирус населения в Токио и Осаке. Это вызвано обострением ситуации с пандемией в этих городах.

Об этом сообщает BBC.

Военные развернули сеть пунктов, которую могут осуществлять тысячи инъекций ежедневно.

В то же время в Японии национальная кампания по вакцинации началась в целом с опозданием из-за перебоев с поставками препаратов.

Сейчас в большинстве регионов Японии действует чрезвычайное положение.

Общее количество заражений коронавирусом в стране превышает 700 тысяч, 12 тысяч летальных исходов.

Напомним, премьер-министр Японии выступил против проведения Олимпиады-2020 в Токио.