Жители Ингульского района Николаева жалуются на стихийные свалки во дворах многоквартирных домов и бездействие руководства администрации.
В частности с проблемой образования стихиных свалок по адресу 12-я Продольная, 47 и 47-а в НикВести обратилась местная жительница Алина Токаренко.
«Хочется обратить внимание на острую проблему нашего города — стихийные свалки из частных секторов, горы мусора возле баков многоэтажек — за вывоз мусора мы платим с каждого человека! Обращения в горадминистрацию — только подпись принято, результата 0, больше месяца эта картина у окна», — написала она.
Она добавила, что раньше такие свалки периодически вывозились, а теперь администрация бездействует.
Отметим, что на услуги по ликвидации стихийных свалок администрация Ингульского района объявляла тендер еще в январе. Однако он не состоялся, так как к рассмотрению допустили только одного участника. Торги были объявлены повторно, о чем свидетельствуют данные системы публичных закупок ProZorro. На данный момент администрация сообщила о намерении подписать договор.
Ранее сообщалось, что администрация Центрального района Николаева заключила договор на услуги по ликвидации стихийных свалок и вывозу опавших листьев за 3,2 миллиона гривен. А администрация Заводского района Николаева собирается потратить на уборку стихийных свалок более 4,2 миллиона гривен.
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Жители Ингульского района Николаева жалуются на стихийные свалки во дворах многоквартирных домов и бездействие руководства администрации.
В частности с проблемой образования стихиных свалок по адресу 12-я Продольная, 47 и 47-а в НикВести обратилась местная жительница Алина Токаренко.
«Хочется обратить внимание на острую проблему нашего города — стихийные свалки из частных секторов, горы мусора возле баков многоэтажек — за вывоз мусора мы платим с каждого человека! Обращения в горадминистрацию — только подпись принято, результата 0, больше месяца эта картина у окна», — написала она.
Она добавила, что раньше такие свалки периодически вывозились, а теперь администрация бездействует.
Отметим, что на услуги по ликвидации стихийных свалок администрация Ингульского района объявляла тендер еще в январе. Однако он не состоялся, так как к рассмотрению допустили только одного участника. Торги были объявлены повторно, о чем свидетельствуют данные системы публичных закупок ProZorro. На данный момент администрация сообщила о намерении подписать договор.
Ранее сообщалось, что администрация Центрального района Николаева заключила договор на услуги по ликвидации стихийных свалок и вывозу опавших листьев за 3,2 миллиона гривен. А администрация Заводского района Николаева собирается потратить на уборку стихийных свалок более 4,2 миллиона гривен.