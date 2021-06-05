В 2020 году на территории Николаевской области образовалось 2 миллиона 536 тысяч 600 тонн отходов. Из них утилизировали 3,48%.

Об этом свидетельствуют данные Главного управления статистики в Николаевской области.

Из более чем 2,5 миллионов тонн отходов было утилизировано 88,3 тысячи, еще 48,3 тысячи — сожгли. 2 миллиона 99 тысяч — вывезли в отведенные для этого места.

Отметим, что сегодня, 5 июня, отмечается Всемирный день окружающей среды.

Ранее сообщалось, что жители Коблево, прогуливаясь по сосновому лесу, который находится возле баз отдыха, обнаружили горы пластиковых бутылок, пакетов и прочих отходов.

Также сообщалось, что Верховная Рада запретила оборот пластиковых пакетов в Украине, переход обусловлен экологическими причинами.

Распространение пластиковых пакетов будут наказывать штрафом от 1,7 тысячи гривен до 3,4 тысячи гривен, если нарушение повториться штраф увеличиться до 8,5 тысяч гривен.

Законопроект ограничивает использование: сверхлегких пластиковых пакетов, легких пластиковых пакетов толщиной до 50 мм, оксоразлагающихся пластиковых пакетов.Впрочем, пакетами все еще можно будет торговать, однако цены на них будет регулировать правительство и на каждом из них должна быть соответствующая маркировка.