После ливневых дождей просела земля вокруг колодца, который ремонтировали в феврале.

Об этом написала жительница Николаева Елена Черненькая в группе Contact Center при Николаевском городском совете.

Известно, что канализационный колодец в парке за концерт-холлом «Юность» ремонтировали 11 февраля. Тогда он разрушился из-за газовой коррозии и износа сетей, в него провалилась бетонная плита и грунт. В этот же день на месте начались аварийно-ремонтные работы.

Напомним, в августе 2020 года НикВести писали, что мэр Николаева Александр Сенкевич недоволен состоянием территории парка «Юность», которая находится в аренде у фирмы николаевского общественника и бизнесмена Владислава Чайки «Претор». По словам городского головы, фирма Владислава Чайки «Претор», которая арендует данный участок, не занимается благоустроойством парка.