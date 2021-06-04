По состоянию на 30 мая в Украине утилизировали 742 дозы вакцины от коронавируса. Именно столько было разбито, повреждено, или же утилизированы дозы, которые не подлежат использованию.
Об этом Министерство здравоохранения сообщило «Радио Свобода».
Были утилизированы вакцины таких производителей:
Известно, что Covishield содержит 10 доз вакцины, которые нужно использовать в течение шести часов после открытия. Coronavac поставляется в единичных шприц-дозах.
Comirnaty содержит шесть доз и требует очень низких температур для хранения, поэтому людей прививают, обычно, в одном месте.
Сколько средств было утрачено из-за неиспользования этих доз в министерстве не рассказали. Информация о стоимости вакцины является конфиденциальной, в соответствии с договорами с производителями.
Напомним, в поселке Березнеговатое Николаевской области в начале марта медикам ввели первую дозу вакцины от коронавируса, рекомендованный интервал между прививками истек на прошлой неделе, а вторую дозу они так и не получили.
В Николаевской ОГА считают, что ничего страшного в том, что березнеговатские медики до сих пор не получили вторую дозу вакцины, нет. По словам замначальника облздрава Олега Бабина, увеличение интервала между дозами не повлияет на качество вакцинации.
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По состоянию на 30 мая в Украине утилизировали 742 дозы вакцины от коронавируса. Именно столько было разбито, повреждено, или же утилизированы дозы, которые не подлежат использованию.
Об этом Министерство здравоохранения сообщило «Радио Свобода».
Были утилизированы вакцины таких производителей:
Известно, что Covishield содержит 10 доз вакцины, которые нужно использовать в течение шести часов после открытия. Coronavac поставляется в единичных шприц-дозах.
Comirnaty содержит шесть доз и требует очень низких температур для хранения, поэтому людей прививают, обычно, в одном месте.
Сколько средств было утрачено из-за неиспользования этих доз в министерстве не рассказали. Информация о стоимости вакцины является конфиденциальной, в соответствии с договорами с производителями.
Напомним, в поселке Березнеговатое Николаевской области в начале марта медикам ввели первую дозу вакцины от коронавируса, рекомендованный интервал между прививками истек на прошлой неделе, а вторую дозу они так и не получили.
В Николаевской ОГА считают, что ничего страшного в том, что березнеговатские медики до сих пор не получили вторую дозу вакцины, нет. По словам замначальника облздрава Олега Бабина, увеличение интервала между дозами не повлияет на качество вакцинации.