По состоянию на 30 мая в Украине утилизировали 742 дозы вакцины от коронавируса. Именно столько было разбито, повреждено, или же утилизированы дозы, которые не подлежат использованию.

Об этом Министерство здравоохранения сообщило «Радио Свобода».

Были утилизированы вакцины таких производителей:

Covishield (AstraZeneca индийского производства) — 654 доз, из них только Ивано-Франковская область потеряла 533 дозы;

Coronavac (Sinovac Biotech) — 11 доз, из них Сумская область — шесть доз, Хмельницкая — четыре дозы, Николаевская область — одна доза;

Comirnaty (вакцина Pfizer и BioNTech) — 12 доз, все в Киеве;

AstraZeneca — 65 доз, из них 40 доз в Запорожской области, 11 в Ивано-Франковской, десять в Житомирской области и одна в Днепропетровской.

Известно, что Covishield содержит 10 доз вакцины, которые нужно использовать в течение шести часов после открытия. Coronavac поставляется в единичных шприц-дозах.

Comirnaty содержит шесть доз и требует очень низких температур для хранения, поэтому людей прививают, обычно, в одном месте.

Сколько средств было утрачено из-за неиспользования этих доз в министерстве не рассказали. Информация о стоимости вакцины является конфиденциальной, в соответствии с договорами с производителями.

Напомним, в поселке Березнеговатое Николаевской области в начале марта медикам ввели первую дозу вакцины от коронавируса, рекомендованный интервал между прививками истек на прошлой неделе, а вторую дозу они так и не получили.