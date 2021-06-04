Суд на пособниками джихадистов, устроивших терракты в Париже в ноябре 2015 года, пройдет в Брюсселе в 2022 году. Бельгия подозревает их в оказании помощи лицам, совершим нападения, в результате которых погибли 130 человек.

Об этом пишет Le Figaro, ссылаясь на федеральную прокуратуру Бельгии.

Процесс назначен в период с 14 марта по 22 апреля 2022 года. Второе подготовительное слушание назначено на октябрь следующего года, чтобы определить количество слушаний.

Четырнадцать обвиняемых, большинству из которых инкриминируют «участие в деятельности террористической группы», подозреваются, в частности, в транспортировке нападавших.

Нападения на Париж, произошедшие осенью 2015 года, были подготовлены значительной степени в Бельгии, где у джихадистской ячейки было полдюжины укрытий.

Один из подозреваемых, Абид Аберкан, будет предан суду за укрытие беглого террориста в доме его матери за несколько дней до ареста.

Из этих 14 подозреваемых двое должны предстать перед судом заочно, потому что они никогда не арестовывались и, вероятно, умерли в Сирии, куда уехали сражаться за ИГИЛ, хотя бельгийское правосудие не имеет официальных доказательств.

Ранее НикВести сообщалось, в числе террористов, атаковавших Париж в ночь на 14 ноября, были два подростка, которым было по 15 и 18 лет.