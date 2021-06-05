Авиакомпания, которая планирует покупать самолеты у начинающей компании Boom Supersonic, может стать первой, предлагающей сверхбыстрые коммерческие рейсы с тех пор, как Concorde прекратил полеты в 2003 году.

Об этом пишет ZN.ua со ссылкой на The New York Times.

United Airlines заявила, что заказывает 15 самолетов, которые могут летать быстрее скорости звука, у Boom Supersonic. Авиакомпания сообщила, что у нее есть возможность увеличить свой заказ до 35 самолетов.

Компания Boom, которая привлекла 270 миллионов долларов от венчурных компаний и других инвесторов, заявила, что планирует представить самолет в 2025 году и начать летные испытания в 2026 году. Ожидается, что самолет, который они называют Overture, будет перевозить пассажиров до конца текущего десятилетия.

Но планы стартапа уже по крайней мере однажды сорвались, и ему придется преодолеть множество препятствий, в том числе получить одобрение Федерального управления гражданской авиации и регулирующих органов других стран. Даже авторитетные производители спотыкались, представляя новые или модернизированные самолеты. Boeing 737 Max «завернули» почти на два года после двух аварий.

United и Boom не раскрывает финансовых подробностей, включая стоимость каждого самолета, но известно, что экономические показатели должны быть примерно такими же, как у нового Boeing 787.

United взяла на себя обязательство покупать самолеты, если Boom удастся их произвести, получить разрешения регулирующих органов и достичь других целей, таких как соблюдение требований устойчивого развития.

Boom также планирует производить самолеты для Japan Airlines, инвестора компании.

Что неясно, так это то, решил ли Boom проблемы, которые вынудили British Airways и Air France прекратить использование Concorde на трансатлантических рейсах – высокие затраты, проблемы с безопасностью и низкий спрос.

Компания Boom, которая работает с Rolls-Royce, британским производителем реактивных двигателей, заявила, что ее самолет будет более эффективным, чем Concorde; По оценкам United, это будет на 75 процентов эффективнее. Самолеты Boom не будут такими шумными, как Concorde, потому что их двигатели будут создавать звуковой удар только при полете над водой, когда его никто не слышит.

В последние годы многие люди стали все больше беспокоиться о влиянии авиаперелетов на изменение климата. По мнению экспертов, ожидается, что сверхзвуковые самолеты будут потреблять больше топлива, чем обычные самолеты на пассажира на милю.

Двигатели самолетов Boom будут полностью полагаться на экологически чистое авиационное топливо, которое можно производить из отходов, растений и других органических веществ. Эксперты говорят, что такое топливо могло бы сократить выбросы, но его поставки ограничены, оно дорогое и его использование не устраняет выбросы парниковых газов.

United заявила, что еще слишком рано говорить, какая будет взиматься плата за рейсы. Но еще один большой вопрос, связанный с самолетом, заключается в том, сколько людей будут готовы потратить тысячи долларов, которые, вероятно, будет стоить каждый билет на сверхзвуковой полет.

Напомним, в ноябре прошлого года Virgin Hyperloop впервые в мире совершил поездку с живым человеком в системе сверхбыстрого транспортировки вакуумными трубами. Скорость достигла более 170 км/ч.