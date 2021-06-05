Жителей Нидерландов, которые уже болели коронавирусом, вакцинируют одной дозой препарата.

Об этом сообщает NOS.

— Людям, которые переболели коронавирусом, достаточно одной дозы вакцины. Вторая не нужна, — говорится в сообщении.

Министр здравоохранения Нидерландов Уго де Йонг отметил, что ранее только людям, которые болели коронавирусом максимум полгода тому назад, было достаточно одной дозы вакцины.

По его словам, сейчас новые исследования показывают, что иммунная система также успешно работает после одной дозы вакцины, если человек уже переболел коронавирусом более полугода тому назад.

Напомним, представитель Всемирной организации здравоохранения Брюс Эйлвард заявил, что в июне и июле глобальный механизм COVAX получит недостаточное количество вакцин от коронавируса. По его словам, это ставит под угрозу цель этого механизма.