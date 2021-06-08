Галициновский сельский совет объявил торги на ликвидацию стихийных свалок на территории громады.

Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок ProZorro.

Ориентировочная стоимость закупки — 3 миллиона 70 тысяч гривен. Аукцион запланирован на 25 июня.

Согласно техзаданию, подрядчик должен будет убрать 8,5 тысяч тонн мусора и вывезти его на санкционированный полигон для отходов. Также он должен будет убирать места, где были свалки. Выполнить все работы необходимо будет до 20 августа.

Ранее жители Галициново неоднократно жаловались, что на территории их села устроили свалку, куда свозят строительные отходы из Николаева.