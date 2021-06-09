В Николаевской области привили против коронавируса за последние сутки, 8 июня, получили 1770 людей. Из них первую дозу вакцины получили 1277 человек, вторую — 493.

Об этом свидетельствуют данные МОЗ.

Всего с начала кампании в регионе было вакцинировано 53 136 людей: из них первую прививку сделали 46 843, вторую — 6293.

За прошедшие сутки в Украине против COVID-19 было привито 53 161 человек.

Наибольшее количество прививок сделали на Днепропетровщине — 8137, наименьше в Черниговской области — 215.

Вакцинацию проводили силами 485 мобильных бригад по иммунизации и 624 пунктов прививок.

Всего с начала кампании по вакцинации проведены 1 489 446 прививок. Из них первую дозу получили — 1 328 068 человек и завершили вакцинацию (получили две дозы) - 161 378.

Напомним, 8 июня, ЮНИСЕФ доставил в Украину 117 тысяч доз вакцины Pfizer-BioNTech от СОVID-19 в рамках новой поставки в глобальной инициативы COVAX.

При этом, вакцина производства Pfizer Inc. и BioNTech SE будет протестирована на детях в возрасте до 12 лет в рамках позднего исследования с участием 4500 участников. Он будет проводиться более чем на 90 объектах в США, Финляндии, Польше и Испании.