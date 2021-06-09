Вчера, 8 июня, сотрудники СБУ задержали депутата районного совета в Николаевской области, избранник согласился за взятку в 16,5 тысяч гривен помочь одному предприятию получить прибыльный контракт на ремонт детского сада за 110 тысяч гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевской областной прокуратуры.

Сумма взятки составила 15% от общей суммы подряда. Депутата задержали согласно 208 статье Уголовного кодекса Украины непосредственно во время получения взятки.

Задержанному готовится подозрение по части 2 статьи 369-2 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление влиянием) и избрание меры пресечения.

Продолжаются следственные действия, направленные на сбор доказательств и выяснение всех обстоятельств, предшествующих преступлению.

Ранее НикВести сообщали, что сотрудники Управления СБУ в Николаевской области вместе с полицейскими задержали жителя Николаева, замешанного в торговле дипломами об образовании частного колледжа «Международный классический университет имени Пилипа Орлика».