Профессор, заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени Богомольца Ольга Голубовская призывает прекратить закрывать больницы и «воевать» с врачами на пороге новой волны коронавируса.
Об этом она написала на своей странице в Facebook.
Ольга Голубовская напомнила, что самая тяжелая с момента эпидемии весенняя вспышка в Украине была связана с «британским» штаммом B.1.1.7. Теперь на новый штамм B.1.617.2 приходится большинство случаев заболевания в Великобритании. Его заразность выше, пик заболеваемости регистрируется у молодых людей 12-20 лет.
По словам профессора, вакцины Pfizer и AstraZeneca защищают от нового варианта (эффективность Pfizer — 88%, AstraZeneca — 60%), при этом одна доза Pfizer эффективна только на 33%.
На сегодняшний день B.1.617.2 классифицирован CDC как вариант, имеющий генетические маркеры, связанные со сниженной нейтрализацией антителами, приобретенными в результате перенесенного заболевания или вакцинации, сниженной эффективностью лечения, трудностями специфической диагностики, увеличением заразности и/или тяжести заболевания.
Эти варианты, уверена Ольга Голубовская, требуют усиленного эпидемиологического надзора, лабораторного мониторинга и эпидемиологического расследования. «Всего того, чего у нас нет», — считает врач.
— Так что надо быть готовым, а не внедрять непонятные законопроекты по общественному здоровью и разрушать лучшие инфекционные стационары из-за того, что кто-то прописал фантастические требования. И повторяю, нравится кому-то или нет, что мы на пороге глобальных вызовов, связанных с инфекционными болезнями. О чем, собственно, неоднократно уже нам говорили, последний раз — на Всемирной ассамблее здравоохранения две недели назад. В этих условиях воевать со специалистами — это все равно, что стрелять себе в голову. Противодействовать уже почти некому и нечем, и диагноза скоро некому будет вовремя поставить, — подчеркнула Ольга Голубовская.
Как известно, в начале июня в Николаеве инициировали проверку деятельности КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» на предмет нарушений, выявленных Госаудитслужбой.
В свою очередь, главный врач больницы Светлана Федорова подтвердила, что реформа вторичного уровня медицины лишает финансирования ее медучреждение.
Профессор, заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени Богомольца Ольга Голубовская призывает прекратить закрывать больницы и «воевать» с врачами на пороге новой волны коронавируса.
Об этом она написала на своей странице в Facebook.
Ольга Голубовская напомнила, что самая тяжелая с момента эпидемии весенняя вспышка в Украине была связана с «британским» штаммом B.1.1.7. Теперь на новый штамм B.1.617.2 приходится большинство случаев заболевания в Великобритании. Его заразность выше, пик заболеваемости регистрируется у молодых людей 12-20 лет.
По словам профессора, вакцины Pfizer и AstraZeneca защищают от нового варианта (эффективность Pfizer — 88%, AstraZeneca — 60%), при этом одна доза Pfizer эффективна только на 33%.
На сегодняшний день B.1.617.2 классифицирован CDC как вариант, имеющий генетические маркеры, связанные со сниженной нейтрализацией антителами, приобретенными в результате перенесенного заболевания или вакцинации, сниженной эффективностью лечения, трудностями специфической диагностики, увеличением заразности и/или тяжести заболевания.
Эти варианты, уверена Ольга Голубовская, требуют усиленного эпидемиологического надзора, лабораторного мониторинга и эпидемиологического расследования. «Всего того, чего у нас нет», — считает врач.
— Так что надо быть готовым, а не внедрять непонятные законопроекты по общественному здоровью и разрушать лучшие инфекционные стационары из-за того, что кто-то прописал фантастические требования. И повторяю, нравится кому-то или нет, что мы на пороге глобальных вызовов, связанных с инфекционными болезнями. О чем, собственно, неоднократно уже нам говорили, последний раз — на Всемирной ассамблее здравоохранения две недели назад. В этих условиях воевать со специалистами — это все равно, что стрелять себе в голову. Противодействовать уже почти некому и нечем, и диагноза скоро некому будет вовремя поставить, — подчеркнула Ольга Голубовская.
Как известно, в начале июня в Николаеве инициировали проверку деятельности КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» на предмет нарушений, выявленных Госаудитслужбой.
В свою очередь, главный врач больницы Светлана Федорова подтвердила, что реформа вторичного уровня медицины лишает финансирования ее медучреждение.