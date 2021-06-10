Профессор, заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени Богомольца Ольга Голубовская призывает прекратить закрывать больницы и «воевать» с врачами на пороге новой волны коронавируса.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Ольга Голубовская напомнила, что самая тяжелая с момента эпидемии весенняя вспышка в Украине была связана с «британским» штаммом B.1.1.7. Теперь на новый штамм B.1.617.2 приходится большинство случаев заболевания в Великобритании. Его заразность выше, пик заболеваемости регистрируется у молодых людей 12-20 лет.

По словам профессора, вакцины Pfizer и AstraZeneca защищают от нового варианта (эффективность Pfizer — 88%, AstraZeneca — 60%), при этом одна доза Pfizer эффективна только на 33%.

На сегодняшний день B.1.617.2 классифицирован CDC как вариант, имеющий генетические маркеры, связанные со сниженной нейтрализацией антителами, приобретенными в результате перенесенного заболевания или вакцинации, сниженной эффективностью лечения, трудностями специфической диагностики, увеличением заразности и/или тяжести заболевания.

Эти варианты, уверена Ольга Голубовская, требуют усиленного эпидемиологического надзора, лабораторного мониторинга и эпидемиологического расследования. «Всего того, чего у нас нет», — считает врач.

— Так что надо быть готовым, а не внедрять непонятные законопроекты по общественному здоровью и разрушать лучшие инфекционные стационары из-за того, что кто-то прописал фантастические требования. И повторяю, нравится кому-то или нет, что мы на пороге глобальных вызовов, связанных с инфекционными болезнями. О чем, собственно, неоднократно уже нам говорили, последний раз — на Всемирной ассамблее здравоохранения две недели назад. В этих условиях воевать со специалистами — это все равно, что стрелять себе в голову. Противодействовать уже почти некому и нечем, и диагноза скоро некому будет вовремя поставить, — подчеркнула Ольга Голубовская.

Как известно, в начале июня в Николаеве инициировали проверку деятельности КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» на предмет нарушений, выявленных Госаудитслужбой.

В свою очередь, главный врач больницы Светлана Федорова подтвердила, что реформа вторичного уровня медицины лишает финансирования ее медучреждение.