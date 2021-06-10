Две команды ученых из Института регенеративной медицины Уэйк Форест, заняли первое и второе места в конкурсе NASA Vascular Tissue Challenge, создав штучную человеческую печень, которая показала признаки жизнедеятельности.

Об этом говорится на сайте космического агентства.

Каждая из двух команд использовала свой подход для создания выращенных в лаборатории тканей печени человека, которые были достаточно прочными, чтобы выжить и функционировать аналогично тканям человеческого тела. Каждая команда использовала различную технику 3D-печати, чтобы создать ткань в форме куба толщиной около одного сантиметра, способную функционировать в лаборатории в течении месяца.

Первая команда, завершившая испытание в соответствии с правилами испытания, получит 300 тысяч долларов и возможность продолжить исследованя на борту Международной космической станции. Второй команде достался приз в размере 100 тысяч долларов.

Две команды, связанные с другими организациями, продолжают бороться за третье место и оставшиеся 100 тысяч долларов.

Команды-победители использовали технологии 3D-печати для создания гелеподобных форм или каркасов с сетью каналов, предназначенных для поддержания достаточного уровня кислорода и питательных веществ в сконструированных тканей в течение 30-дневных испытаний.

В космосе полученные образцы печени можно использовать для изучения того, как радиационное облучение влияет на человеческое тело.

Напомним, китайский космический 3D-принтер и два напечатанных им на орбите образца успешно были возвращены на Землю.