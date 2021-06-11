ПрАТ «Николаевмолпром» не поставлял молочную продукцию в детские сады и школы Николаева и Херсона, о чем ранее упоминал Глава Союза потребителей Украины Максим Несмиянов.

Об этом говорится в письме, которое прислали от имени ПрАТ «Николаевмолпром» на редакционную почту НикВестей.

В частности, представитель предприятия Евгений Климов отмечает, что Максим Несмиянов не смог предоставить доказательств того, что отобранные на экспертизу образцы молочной продукции поставило на пищеблоки предприятие «Николаевмолпром».

— Наше предприятие вообще не поставляло продукцию на пищеблоки учебных заведений, которые проверял упомянутый в новости вашего издания общественный деятель. В комментариях к его публикации в соцсети, с которой ваше издание сделало новость, есть сообщение от представителя нашего предприятия, где он спрашивает, были ли собраны необходимые сопроводительные документы, как того требует законодательство, регламентирующее подобные проверки. Исчерпывающего ответа общественные деятели нам так и не предоставили, — прокомментировал представитель предприятия Евгений Климов.

Как сообщалось, глава Союза потребителей Украины Максим Несмиянов заявил, что сыр и масло для школ и садов Николаева, взятые ранее на экспертизу, настоящие. Это подтвердил анализ ГП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ».