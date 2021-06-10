Глава Союза потребителей Украины Максим Несмиянов подтвердил, что сыр и масло для школ и садов Николаева, взятые ранее на экспертизу, настоящие. Это подтвердил анализ ГП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ».

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

В то же время образцы сыра, отобранные в школах Херсона, оказались подделкой. Сыр на 98 % состоял из растительных жиров.

Максим Несмиянов связывает это с тем, что о проверке в Николаеве было известно заранее, в Херсоне нагрянули с проверкой без предупреждения.

— Напоминаю, что николаевский КООП вместе с нами проверил сыр в местной лаборатории и обнаружил, что он подделка , потому мы решили сдать сыр в Держпродспоживслужбу Киева для повторной проверки, так как ранее ГП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» после проверки дали ответ, что сыр не подделка… В протоколах КООПа указано, что продукты сдали в лабораторию около 11.10, но в это время мы только зашли на кухню и сдавать было не чего. Образцы могли сдать после 12.20, потому я не знаю, что это такое было, надеюсь ошибка техническая, — написал Максим Несмиянов.

Та же ситуация вышла и с анализом масла. Масло производства ПрАТ «Николаевмолпром», взятое на экспертизу в Николаеве оказалось настоящим, в Херсоне —«жесткой подделкой».

— Масло с маркировкой производителя ПрАТ «Николаевмолпром» вышло настоящее для школ Николаева (мы заранее предупредили о цели и времени приезда), а сыр этого производителя, но в Херсоне уже жесткая подделка (в Херсон заехали без предупреждения). Позиция производителя ПрАТ «Николаевмолпром», как я понял: ничего в школы, садики Херсона и Николаева не отгружали, — уточнил Максим Несмиянов.

Напомним, Ранее сообщалось, что коммунальное предприятие по организации питания в учебных учреждениях инициировало дополнительную проверку сыра.

Так, 26 мая во время плановой проверки в школе № 65 комиссия отобрала образцы молочной продукции: творог (производитель — ПАТ «Первомайский молочноконсервный комбинат») и сыр (производитель ООО «Хмельницкий завод сухого обезжиренного молока «Молочный Визит»).

Результаты анализа творога предприятие получило 28 мая. Согласно исследованию, этот продукт не содержит немолочных жиров и соответствует всем требованиям ДСТУ.

Напомним, что директор КОПа Виктор Васильев пообещал провести проверку на предприятии после визита в школы Николаева главы Союза потребителей Максима Несмиянова.