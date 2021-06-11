По состоянию на 11 июня завершен весь комплекс ремонтных работ на участке трассы Н-14 Николаев-Кропивницкий протяженностью 15 км (в районе села Антоновка).

Об этом информирует Николаевская облгосадминистрация.

Отмечается, что ремонтные работы на данном участке трассы проводились в рамках Программы президента Владимира Зеленского «Велике Будівництво».

Как сообщалось, с понедельника, 14 июня, участок реконструкции трассы Н-24 Благовещенское-Николаев, км 183 + 200 — км 185 + 800, недалеко от города Новая Одесса закрывается для проезда. Движение транспорта перенаправляют на временную объездную дорогу.