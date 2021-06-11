С понедельника, 14 июня, участок реконструкции трассы Н-24 Благовещенское-Николаев, км 183 + 200 — км 185 + 800, недалеко от города Новая Одесса закрывается для проезда. Движение транспорта перенаправляют на временную объездную дорогу.

Об этом сообщает Служба автомобильных дорог в Николаевской области.

Подрядчик начнет работы по разборке существующего покрытия для дальнейшего расширения проезжей части автодороги под параметры второй категории по выпрямленному маршруту.

«Кроме этого в режиме нон-стоп продолжаются работы по возведению мостового перехода через реку Гнилой Еланец. Для ускорения темпов строительства на объекте реконструкции работают две смены мостостроителей: дневная и ночная», — говорится в сообщении.

Сейчас продолжается армирование и бетонирование шкафной стенки контрофорсов. Также на объект доставлены основные конструкции будущего моста. Из 35-ти предусмотренных проектом, в настоящее время есть почти половина — 17 балок.

Напомним, что 8 июня начался текущий средний ремонт автодороги М-14 «Одесса-Мелитополь-Новоазовск (на Таганрог)» в пределах города Николаева.