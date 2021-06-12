Директор Березковской школы-интернат в Николаевской области Зинаида Халимон считает, что конфликт вокруг ситуации с абортом воспитанницы искусственно создают, чтобы закрыть учреждение.

Об этом она сказала журналистам Hromadske, идет речь в статье «За закрытыми дверями». Как скандал с абортом в интернате в Николаевской области вскрыл глубокие проблемы системы«.

Отмечается, что она возглавляет Березковский интернат уже более 20 лет и именно о ней некоторые выпускники отзываются негативно.

В статье также говорится, что директор нервно прервала общение журналистов с детьми на территории интерната и попросила пройти в ее кабинет. Там же собрала с десяток воспитателей.

Она отметила, что не держится за должность и не принуждала девочку делать аборт. По ее словам, воспитанница сразу дала согласие.

— Я не держусь за должность. Может, я бы и сама ушла, но уйти — это признать вину, — сказала Зинаида Халимон.

Директор уверяет, что не давила на девушку, которая сделала аборт.

— Я ни к чему ее не вынуждала, она решила сделать это сама, — сказала она, добавив, что девушка очень просила не рассказывать о ситуации маме.

Воспитатели тоже хором уверяют, что принуждения не было:

— Она приехала назад к нам в тот же день, когда сделала тест. Но она уже дала там согласие и выпила первую таблетку.

Также Зинаида Халимон говорит, что пребывание в интернате с беременностью было бы невозможным.

— У нас нет возможности ее содержать. Она должна бы вернуться к маме, к которой не хотела. Можно было бы на три месяца пойти в центр матери и ребенка, а дальше что? Что бы она делала? — отметила директор.

По словам Зинаиды Халимон, конфликт вокруг этого события якобы провоцируют люди, которые хотят закрыть интернат. В частности в этом, по ее словам, заинтересован эксперт офиса уполномоченного по правам ребенка и советник главы Николаевской облгосадминистрации Павел Шульга, который первым сообщил о ситуации с абортом.

— Шульга начал преследовать меня и мое заведение с 2018 года. У него проживает одна наша воспитанница, у которой есть родные, не лишенные родительских прав. И, по словам, выпускников, она уже за два месяца до того, как все это произошло (ситуация с абортом, — прим.), начала подговаривать учеников устроить на территории бунт: «Помогите мне закрыть интернат», — рассказала журналистам директор, однако деталей ее конфликта с Павлом Шульгой не привела.

Сам Павел Шульга говорит, что это неправда.

— Никакого конфликта с этим человеком у меня не было. В 2018 году я возглавлял общественную организацию, мы искали потенциальных родителей-воспитателей для создания домов семейного типа. Также я посещал интернаты в рамках внедрения национальной программы наставничества для детей-сирот. В этом заведении никаких конфликтов с директором или еще с кем-то из сотрудников у меня не было, — заявил Павел Шульга.

Он является экспертом офиса уполномоченного по правам ребенка и руководителем общественной организации «Рассвет мечты», которая помогает сиротам и выпускникам интернатов, а также руководит детским домом семейного типа. По его словам, у него девять детей, восемь из которых — под опекунством. В 2019 году был кандидатом на должность заместителя главы Николаевской облгосадминистрации.

Комментариев на камеру от руководства журналисты не получили. Зинаида Халимон уверяет, что после завершения расследования сама соберет СМИ, а сейчас не хочет навредить.

Впрочем, во время нашего разговора подтвердила, что случаи беременности в интернате были и раньше:

— Была девушка, которая забеременела не у нас, а дома. У нее муж был совершеннолетний, там семья, ребенок растет. Родители ее помогали. Она дистанционно училась, индивидуально. Они расписались, родители купили дом, — рассказал директор.